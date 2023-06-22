Очевидец рассказал о многомесячных сбоях в работе упавшего в шахту лифта Житель Воскресенска пожаловался на плохую работу лифтов в доме, в котором рухнула кабина с людьми

Фото: mosoblproc/t.me

Житель многоквартирного дома в Воскресенске, где 22 июня рухнул лифт с пассажирами, рассказал NEWS.ru, что во всем доме на протяжении последних месяцев плохо работают лифты. По его словам, жильцы 14-этажного дома неоднократно писали на это жалобы, но их обращения были проигнорированы.

В нашем доме уже несколько месяцев лифты плохо работают, жалобы писали, бесполезно, — сказал он.

По словам собеседника, в результате инцидента пострадали два человека. У одного из них сломан позвоночник, пояснил он.

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Знаю только, что 2 человека пострадали. Дом 3 по ул. Хрипунова, но в другом подъезде все произошло, у 1 вроде сломан позвоночник, скорая у дома стояла, — поделился очевидец.

Ранее при пожаре в лифте скончался житель многоэтажки на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в 17-этажном доме 1 марта. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Огнем было охвачено около 50 кв. м. Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.

До этого в жилом комплексе «Европейский» в подмосковном Домодедово местная жительница чудом избежала поездки на лифте, которая могла бы стать для нее роковой. Женщину смутил скрип, с которым кабина двигалась по направлению к этажу. В итоге она не стала входить в лифт и отправила его на этаж выше. Через секунду после закрытия двери кабину сильно ударило, в результате чего разлетелось настенное зеркало. В управляющей компании на жалобы жителей заявляли, что с лифтами все в порядке.