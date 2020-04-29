Обязательное ношение масок вводят Новгородской и Вологодской областях

https://static.news.ru/photo/762f5d24-8b11-11ea-9c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Вологодской и Новгородской областей вводят обязательное ношение масок в общественных местах.

Нововведение вступает в силу с 1 мая. Местные жители обязаны будут надевать медицинские маски, находясь на улице. Это необходимо, чтобы сократить распространение коронавируса.

Указом губернатора все жители, выходя из дома, будут обязаны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, респираторы, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новгородчины.

Ограничительные меры по COVID-19 продлили в двух областях до 11 мая, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодарском крае продлили до 12 мая режим самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввёл «масочный режим», чтобы обезопасить местных жителей.