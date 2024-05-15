Обвинение запросило 17 лет колонии для физика Маслова по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для новосибирского физика Анатолия Маслова, которого обвиняют в государственной измене, сообщила ТАСС адвокат 77-летнего ученого Ольга Динзе. Также обвинение просит наложить на него штраф в размере 500 тысяч рублей и ввести ограничение свободы сроком на год.

С учетом возраста и состояния здоровья всего 17 лет с ограничением свободы 1 год и штрафом 500 тыс. рублей, — объяснила собеседница агентства.

Специалист в области динамики вязкого газа с июня 2022 года находится под стражей. Расследованием его дела занимался центральный аппарат ФСБ. В феврале текущего года адвокат Маслова сообщила, что в СИЗО состояние его здоровья ухудшилось. Физик перенес сердечный приступ.

В декабре стало известно, что суд в Томске отправил под стражу сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Владислава Галкина по обвинению в государственной измене. По аналогичным обвинениям был арестован его соавтор Валерий Звегинцев. Также под стражей находятся Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, которые занимались гиперзвуковыми технологиями.