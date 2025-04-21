Обстановка у пострадавших от атаки ВСУ на Курск домов попала на видео NEWS.ru опубликовал кадры пострадавших от массированной атаки ВСУ на Курск домов

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru публикует эксклюзивные кадры из Курска, где 15 апреля два жилых многоквартирных дома пострадали в результате первой массированной атаки ВСУ на город. Несмотря на серьезные повреждения, охрану объектов внезапно сняли, что вызвало новые угрозы.

Один из домов расположен по адресу улица Веспремская, 1, второй — на Заводской улице, 59. После атаки у домов была выставлена охрана, но сегодня, 21 апреля, ее внезапно сняли. Многие из квартир сильно повреждены, в домах выбиты входные двери и несущие стены.

Как передает корреспондент NEWS.ru, в подъезды пытаются пробраться подростки, а также маргинальные элементы. Эвакуированные жильцы опасаются кражи сохранившегося имущества.

Кроме того, жильцы обеспокоены тем, что чья-то халатность может стоить проникающим в дома людям жизни. Существует риск обрушения конструкций — особенно опасны поврежденные несущие стены.

Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ на регион произошла в ночь на 15 апреля. В результате пострадали девять человек, один погиб.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что более 30 домов получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Курск. По его словам, всего пострадали 37 частных домовладений на территории города. Пять из них сгорели, уточнил Хинштейн.