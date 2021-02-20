Общественники потребовали ужесточить статью убийцы девушки в Кемерово

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В Кемерово судят убийцу 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Общественники требуют ужесточить ему статью

Владислав Канюс год назад несколько часов убивал свою бывшую девушку Веру после того, как та захотела от него уйти. Слышавшие крики соседи звонили в полицию, но никто так и не приехал. Когда соседи смогли открыть дверь, девушка уже была мертва.

56 телесных повреждений нанёс Вере Пехтелевой из Кемерово её бывший молодой человек после того, как она решила уйти от него и пришла забирать вещи в январе прошлого года, — сообщили на странице «Московский активист» в Facebook.

Общественники требуют переквалифицировать уголовное дело со статьи об убийстве на более тяжкую — «Убийство, совершённое с особой жестокостью», — которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. В суде это пока не стали комментировать.

Как писал NEWS.ru, житель Москвы пытался ударить своего соседа молотком, вломившись к нему в квартиру. Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что сосед сломал плафон и повредил входную дверь в квартиру, а затем проник в жилище, где попытался нанести ему удар молотком. В этот момент в помещении находились несовершеннолетние дети.