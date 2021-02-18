Сосед с молотком напал на москвича в его квартире

https://static.news.ru/photo/862b96ea-71eb-11eb-aab3-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Москвы пытался ударить своего соседа молотком, вломившись к нему в квартиру. Инцидент произошёл в четверг, 18 февраля.

Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что сосед сломал плафон и повредил входную дверь в квартиру, а затем проник в жилище, где попытался нанести ему удар молотком. В этот момент в помещении находились несовершеннолетние дети. Об этом журналистам «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.

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