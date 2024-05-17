Стали известны результаты экспертизы тормозов рухнувшего в Мойку автобуса «78»: тормозная система упавшего в Мойку автобуса была в исправном состоянии

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

Тормозная система автобуса, который ранее упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, находилась в исправном состоянии, сообщил телеканал «78». Согласно данным автотехнической экспертизы, в транспорте не обнаружено компонентов, состояние которых могло бы повлиять на торможение. Известно, что на версии с дефектом тормозов настаивал водитель.

Телеканал уточнил, что экспертиза была назначена сразу после возбуждения уголовного дела. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса раскаялся и признал свою вину. Также он выразил соболезнования родственникам жертв. Лишь один пассажир упавшего в Мойку автобуса выжил после аварии. Медики оценили состояние 56-летнего мужчины как тяжелое. Пострадавший находится в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с женой, которую, по его словам, он держал за руку.

Мужчина вспомнил, как в ходе поездки транспортное средство резко начало набирать скорость. После этого автобус протаранил находившийся на дороге автомобиль и проломил ограду. Когда автобус погрузился в реку, вода сразу затопила салон. Выживший пассажир потерял сознание.