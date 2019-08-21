В своё время ходила такая шутка. Что такое язык? Это то, что отличает нас от низших животных и от чиновников. Да немало есть шуток насчёт неповоротливого чиновничьего новояза. Но в последнее время, наоборот, отмечено появление в чиновничьем лексиконе выражений из самого что ни на есть глубинного народа. Особенно отчего-то достаётся нам с вами, простым и грешным обывателям, так раздражающим служивое сословие самим фактом своей несуразной жизни. Поэтому мы так и слышим в разных концах страны то «шелупонь», то «нищеброды». А вот начальница пресс-службы иркутского губернатора, члена КПРФ Сергея Левченко, который должен по определению воспитывать свой аппарат в духе уважения человека труда, обозвала пострадавших от наводнения «бичевнёй» и «быдлом» с двухклассным образованием.

Да и как ей, Ирине Алашкевич, относиться к землякам, если, по её глубокому убеждению, они живут в хлеву и спят исключительно на грязных простынях. Но не устраивает чиновницу не только манера «утопленников» одеваться, но и их уважительное отношение к приехавшему президенту, который, опять-таки по мнению Алашкевич, занимается одной показухой.

То есть ответственная за губернаторские социальные коммуникации относится к окружающему миру снисходительно раздражённо. И всё, видимо, ещё и потому, что ей пришлось покинуть тёплый кабинет и отправиться в затопленный Тулун. А это, надо полагать, крайне нарушило её душевный покой и представление о прекрасном.

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Конечно, аппарат в Иркутске тут же занял круговую оборону и первоначально объявил саму запись монолога Алашкевич на неком совещании простой фальсификацией. Сейчас же, как стало известно, вместо разбора факта по существу сотрудникам пресс-службы грозят проверкой на полиграфе и чуть ли не следствием местного УФСБ. Ну, просто разгласили государственную тайну отношения чиновников коммунистического губернатора к российской высшей власти и труженикам самой области, ставшим жертвами прежде всего халатности опять-таки властного аппарата, который не внял предупреждениям МЧС и понадеялся на авось. А теперь хозяева чистых кабинетов в дорогих одеждах срывают свою злость на людях, сам вид которых им противен.

Удивительно. Иркутяне проголосовали за кандидата КПРФ Сергея Левченко в надежде на перемены в родном краю. А получили вечно пропадающего в Москве руководителя, «прославившего» область на всю страну своей барской охотой на спящего в берлоге медведя. Сынка губернатора в числе руководителей местного законодательного собрания. И откровения высокопоставленной чиновницы, изгаляющейся при всём честном народе.

Как говорили герои любимого фильма, красные придут...