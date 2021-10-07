Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборах

Никто не подал документы для выдвижения на пост мэра Омска в первый день работы комиссии. Чтобы выборы состоялись, нужны минимум два кандидата.
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Удмуртия
В социальных сетях появилась информация об избиении девочки сверстниками в Малопургинском районе. Это произошло прямо в школьном автобусе. Её били портфелями по голове и пинали ногами, пишет
Хабаровский край
В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. По соседству с Комсомольским заповедником горит тайга, сообщает
Ростовская область
Житель Ростова-на-Дону Эрнест Егоров судится с властями из-за первой платной дороги в городе, сообщает
Ставропольский край
В Ставропольском крае к 2030 году планируется добиться увеличения заработной платы в два раза, сообщает
Татарстан
Татарстанцы стали активнее потреблять электроэнергию. Этот показатель в сентябре 2021 года вырос на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост потребления связали с коронавирусными ограничениями и усилением работы предприятий, пишет
Нижегородская область
В Дзержинске рабочий, который утеплял квартиру с наружной стороны дома, упал со второго этажа вместе со строительными лесами. В настоящее время мужчину госпитализировали с различными травмами, сообщает
Волгоградская область
В Волгограде пассажиры остановили автобус с потерявшим сознание водителем, сообщают
Свердловская область
В Нижнем Тагиле водители МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» остались без премий после беседы о выборах с директором, сообщает
Омская область
В первый день приёма документов от кандидатов на выборы мэра Омска никто не подал заявлений. Как пишет
Оренбургская область
Жителю Орска помогут с ремонтом автомобиля за помощь в задержании убийцы. Как сообщает
Карелия
В Петрозаводске судебное заседание по делу Кайдалова сорвалось из-за бутылки воды. Как сообщает
Тюменская область
Блогера из Тюмени арестовали на две недели из-за видео с ограблением бабушки. Как пишет
Приморье
Интернет-мошенники разослали друзьям экс-главы Владивостока Виталия Веркеенко просьбу перевести деньги на определённый счёт от его имени. Как сообщает
Башкирия
В Башкирии выявили более тысячи коров, заражённых онкологическим заболеванием «лейкоз». Как сообщает