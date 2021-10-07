Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборах

Никто не подал документы для выдвижения на пост мэра Омска в первый день работы комиссии. Чтобы выборы состоялись, нужны минимум два кандидата.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В социальных сетях появилась информация об избиении девочки сверстниками в Малопургинском районе. Это произошло прямо в школьном автобусе. Её били портфелями по голове и пинали ногами, пишет udm-info.ru . Драка началась за место в школьном автобусе.

Хабаровский край

В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. По соседству с Комсомольским заповедником горит тайга, сообщает transsibinfo.com .

Ростовская область

Житель Ростова-на-Дону Эрнест Егоров судится с властями из-за первой платной дороги в городе, сообщает rostovgazeta.ru . Владелец участка по улице Тракторной, по которому проходит дорога, Тигран Казарян перекрыл проезд шлагбаумом и начал брать плату с горожан и водителей. Из-за этого разразился скандал и ростовчане потребовали от чиновников вмешаться в ситуацию. Те вмешались и обязали собственника предоставить свободный проезд по территории, однако теперь право свободного прохода распространяется и на земли Егорова. Это решение местных властей он и пытается оспорить.

Ставропольский край

В Ставропольском крае к 2030 году планируется добиться увеличения заработной платы в два раза, сообщает newstracker.ru . Этих показателей собираются достичь за счёт создания новых рабочих мест.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарстан

Татарстанцы стали активнее потреблять электроэнергию. Этот показатель в сентябре 2021 года вырос на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост потребления связали с коронавирусными ограничениями и усилением работы предприятий, пишет inkazan.ru .

Нижегородская область

В Дзержинске рабочий, который утеплял квартиру с наружной стороны дома, упал со второго этажа вместе со строительными лесами. В настоящее время мужчину госпитализировали с различными травмами, сообщает NewsNN .

Волгоградская область

В Волгограде пассажиры остановили автобус с потерявшим сознание водителем, сообщают novostivolgograda.ru . В микрорайоне Жилгородок на улице 51-й Гвардейской дивизии 59-летнему водителю автобуса резко стало плохо. Это увидели находившиеся на передней площадке пассажиры.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле водители МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» остались без премий после беседы о выборах с директором, сообщает tagilcity.ru . Сначала начальник лишил работников 20% премии за то, что они проголосовали на сентябрьских выборах в электронной форме, после чего отстранил некоторых из них от работы без объяснения причин.

Омская область

В первый день приёма документов от кандидатов на выборы мэра Омска никто не подал заявлений. Как пишет gorod55.ru , необходимо найти как минимум двух кандидатов, из которых депутаты Городского совета выберут нового главу Омска.

Оренбургская область

Жителю Орска помогут с ремонтом автомобиля за помощь в задержании убийцы. Как сообщает 56orb.ru , мужчина вывел полицейских на след злоумышленника, его машину повредил подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа 29-летний Александр Лазарев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Петрозаводске судебное заседание по делу Кайдалова сорвалось из-за бутылки воды. Как сообщает karelinform.ru , одна из женщин хотела пронести в суд запечатанную бутылку с водой. Ее попросили отпить воды, чтобы доказать, что это не алкоголь, но она отказалась. Судья назвал такое поведение неприемлемым и остановил заседание.

Тюменская область

Блогера из Тюмени арестовали на две недели из-за видео с ограблением бабушки. Как пишет nashgorod.ru , ролик оказался пранком. В отношении 18-летнего тюменца составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Приморье

Интернет-мошенники разослали друзьям экс-главы Владивостока Виталия Веркеенко просьбу перевести деньги на определённый счёт от его имени. Как сообщает vostokmedia.com , бывший глава столицы региона оперативно узнал о действиях злоумышленников и написал пост с предупреждением у себя в соцсетях.

Башкирия