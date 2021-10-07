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Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборах
Регионы

Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборах

17:23, 07 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Никто не подал документы для выдвижения на пост мэра Омска в первый день работы комиссии. Чтобы выборы состоялись, нужны минимум два кандидата.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

В социальных сетях появилась информация об избиении девочки сверстниками в Малопургинском районе. Это произошло прямо в школьном автобусе. Её били портфелями по голове и пинали ногами, пишет udm-info.ru. Драка началась за место в школьном автобусе.

Хабаровский край

В Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. По соседству с Комсомольским заповедником горит тайга, сообщает transsibinfo.com.

Ростовская область

Житель Ростова-на-Дону Эрнест Егоров судится с властями из-за первой платной дороги в городе, сообщает rostovgazeta.ru. Владелец участка по улице Тракторной, по которому проходит дорога, Тигран Казарян перекрыл проезд шлагбаумом и начал брать плату с горожан и водителей. Из-за этого разразился скандал и ростовчане потребовали от чиновников вмешаться в ситуацию. Те вмешались и обязали собственника предоставить свободный проезд по территории, однако теперь право свободного прохода распространяется и на земли Егорова. Это решение местных властей он и пытается оспорить.

Ставропольский край

В Ставропольском крае к 2030 году планируется добиться увеличения заработной платы в два раза, сообщает newstracker.ru. Этих показателей собираются достичь за счёт создания новых рабочих мест.

Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборахСергей Булкин/NEWS.ru

Татарстан

Татарстанцы стали активнее потреблять электроэнергию. Этот показатель в сентябре 2021 года вырос на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост потребления связали с коронавирусными ограничениями и усилением работы предприятий, пишет inkazan.ru.

Нижегородская область

В Дзержинске рабочий, который утеплял квартиру с наружной стороны дома, упал со второго этажа вместе со строительными лесами. В настоящее время мужчину госпитализировали с различными травмами, сообщает NewsNN.

Волгоградская область

В Волгограде пассажиры остановили автобус с потерявшим сознание водителем, сообщают novostivolgograda.ru. В микрорайоне Жилгородок на улице 51-й Гвардейской дивизии 59-летнему водителю автобуса резко стало плохо. Это увидели находившиеся на передней площадке пассажиры.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле водители МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» остались без премий после беседы о выборах с директором, сообщает tagilcity.ru. Сначала начальник лишил работников 20% премии за то, что они проголосовали на сентябрьских выборах в  электронной форме, после чего отстранил некоторых из них от работы без объяснения причин.

Омская область

В первый день приёма документов от кандидатов на выборы мэра Омска никто не подал заявлений. Как пишет gorod55.ru, необходимо найти как минимум двух кандидатов, из которых депутаты Городского совета выберут нового главу Омска.

Оренбургская область

Жителю Орска помогут с ремонтом автомобиля за помощь в задержании убийцы. Как сообщает 56orb.ru, мужчина вывел полицейских на след злоумышленника, его машину повредил подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа 29-летний Александр Лазарев.

Новости регионов: водителям в Тагиле урезали премию за разговор о выборахСергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Петрозаводске судебное заседание по делу Кайдалова сорвалось из-за бутылки воды. Как сообщает karelinform.ru, одна из женщин хотела пронести в суд запечатанную бутылку с водой. Ее попросили отпить воды, чтобы доказать, что это не алкоголь, но она отказалась. Судья назвал такое поведение неприемлемым и остановил заседание.

Тюменская область

Блогера из Тюмени арестовали на две недели из-за видео с ограблением бабушки. Как пишет nashgorod.ru, ролик оказался пранком. В отношении 18-летнего тюменца составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Приморье

Интернет-мошенники разослали друзьям экс-главы Владивостока Виталия Веркеенко просьбу перевести деньги на определённый счёт от его имени. Как сообщает vostokmedia.com, бывший глава столицы региона оперативно узнал о действиях злоумышленников и написал пост с предупреждением у себя в соцсетях.

Башкирия

В Башкирии выявили более тысячи коров, заражённых онкологическим заболеванием «лейкоз». Как сообщает mkset.ru, термически необработанное молоко и мясо больных животных нельзя есть, потому что онковирусы накапливают в себе токсические и прочие вредные вещества. По словам врачей, люди могут отравиться, если будут есть такие продукты.

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