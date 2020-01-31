Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане появилась система для отслеживания девиантного поведения подростков, пишет inkazan.ru. Агрегатор анализирует отклонения в поведении и, в зависимости от ситуации, предлагает список служб, которые помогут в решении проблем. Так, по данным Минмолодежи республики, около 10% одиннадцатилетних детей ежедневно подвергаются травле в Интернете.
Башкирия
В Башкирии родственники осужденного за групповое вымогательство на 2 года тюрьмы срочника настаивают, что его намеренно засудили, пишет mkset.ru. По словам сестры, молодого человека арестовали за несколько дней до дембеля, при этом он отвергал все обвинения. В результате прокурор пообещал парню условный срок, если он признается. Однако в суде, несмотря на просьбы адвоката, прокурора и самого потерпевшего, башкирцу дали реальный срок.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде спецназ готовится взять штурмом схрон с боеприпасами 46-летнего местного жителя, пишет newsnn.ru. Мужчина отказался общаться с полицией и забаррикадировался в собственной квартире. Ранее в подвале дома взорвалась граната.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Удмуртская республика
В Ижевске активисты, выступающие против строительства завода по хранению и утилизации отходов I–II классов опасности в Камбарке, выходят на одиночные пикеты к Дому правительства, сообщает udm-info.ru. Ранее стало известно, что завод планируют сдать в 2023 году.
Ростовская область
В Ростовской области экс-заместителя Красносулинского прокурора осудили на 3 года тюрьмы, пишет rostovgazeta.ru. В 2018 году он совершил наезд на пешехода и скрылся с места преступления. Человек скончался от травм.
Приморье
Руководство Дальневосточного федерального университета подтвердило, что российских студентов массово переселяют в другие корпуса, пишет vostokmedia.com. В их корпусах будут размещаться студенты из КНР, вышедшие с каникул. Подобные меры могут действовать до конца марта, и связаны они с борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.
Омская область
Специалисты подсчитали, что омичи тратят 147 часов, или шесть полных суток на стояние в пробках. Как сообщает издание gorod55.ru, за это время можно было связать 37 шапок или семь свитеров, приготовить 4 246 блинов, посадить 147 деревьев или же посмотреть 130 эпизодов «Игры престолов».
Оренбургская область
Мужчину, который пытался украсть тигрёнка в передвижном зоопарке в Бузулуке Оренбургской области, осудили на 10 месяцев. Как сообщает издание 56orb.ru, история произошла летом прошлого года. 20-летний молодой человек прокрался к клеткам с животными, схватил за лапы детёныша амурского тигра и попытался его украсть. В результате этого хищник получил разрыв сухожилий и остался инвалидом.
Wang Kai/Xinhua/Global look Press
Карелия
Замглавы администрации района в Карелии Юрий Минин пообещал «набить морду» депутату горсовета Игорю Некину. Как сообщает karelinform.ru, чиновник недоволен комментариями, которые оставляют пользователи в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте», модерацией которого занимается Некин.
Тюменская область
«Чёрные лесорубы» в Тюменской области вырубили деревья более чем на 100 млн рублей. Как сообщает издание nashgorod.ru, в ходе проверок специалисты установили факты добычи особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, и загрязнения воды. В суды Тюменской области поступило 108 уголовных дел.
Хабаровский край
В Хабаровском крае создадут три особо охраняемые природные территории. Как сообщает transsibinfo.com, по предварительным планам они разместятся около рек Тугур и Майя и на границе Хабаровского и Амурского регионов — в этих местах может обитать амурский тигр. Территории будут развиваться для науки и экотуризма.
Ставропольский край
Глава Октябрьского района Ставрополя Алексей Ломанов получил дисциплинарное взыскание из-за грязных улиц, пишет newstracker.ru. Коммунальщики плохо очищали тротуары и подземные переходы от снежной каши. Выговор объявил глава мэрии Андрей Джатдоев.
Челябинская область
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева просят оставить под стражей, сообщает kursdela.biz. Следователи направили ходатайство в суд, чтобы ни Тефтелева, ни Пашкова не выпускали из СИЗО. Обоих чиновников обвиняют в получении откатов за муниципальные контракты от депутата Сергея Селещука, работавшего с некоторыми застройщиками.
ХМАО
Бухгалтер ипотечного фонда из Ноябрьска украла свыше 3 млн рублей, пишет muksun.fm. Фонд развития жилстроительства и ипотечного кредитования получал субсидии от правительства округа для предоставления ямальцам ипотеки по сниженной процентной ставке. Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Волгоградская область
В Волгоградской области дети учились в школе с разбитыми стёклами и дырами в полах, сообщает портал novostivolgograda.ru. В детском саду, который работает на базе школы, нет ограждения теневого навеса с трёх сторон. Учебному заведению ранее было выдано предписание об устранении указанных нарушений, но оно не было исполнено по причине отсутствия финансирования школы. Роспотребнадзор подал иск к администрации Дубовского района, которая теперь должна будет выделить средства на ремонт школы.
Свердловская область
Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за ситуации с водителями машин скорой помощи, которые 31 января хотели устроить забастовку. Как пишет tagilcity.ru, причиной забастовки стало то, что что три из 13 подстанций города, которые обслуживаются на аутсорсинге, с 1 февраля переходят к другому подрядчику — ООО «Феникс-Логистика». При этом новый работодатель заявил, что хочет работать с водителями, как с самозанятыми, не заключая трудовых договоров. Забастовку удалось предотвратить после вмешательства прокуратуры и ФСБ. Сейчас «Феникс-Логистика» заключает договоры с водителями.