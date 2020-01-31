Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане появилась система для отслеживания девиантного поведения подростков, пишет inkazan.ru . Агрегатор анализирует отклонения в поведении и, в зависимости от ситуации, предлагает список служб, которые помогут в решении проблем. Так, по данным Минмолодежи республики, около 10% одиннадцатилетних детей ежедневно подвергаются травле в Интернете.

Башкирия

В Башкирии родственники осужденного за групповое вымогательство на 2 года тюрьмы срочника настаивают, что его намеренно засудили, пишет mkset.ru . По словам сестры, молодого человека арестовали за несколько дней до дембеля, при этом он отвергал все обвинения. В результате прокурор пообещал парню условный срок, если он признается. Однако в суде, несмотря на просьбы адвоката, прокурора и самого потерпевшего, башкирцу дали реальный срок.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде спецназ готовится взять штурмом схрон с боеприпасами 46-летнего местного жителя, пишет newsnn.ru . Мужчина отказался общаться с полицией и забаррикадировался в собственной квартире. Ранее в подвале дома взорвалась граната.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удмуртская республика

В Ижевске активисты, выступающие против строительства завода по хранению и утилизации отходов I–II классов опасности в Камбарке, выходят на одиночные пикеты к Дому правительства, сообщает udm-info.ru . Ранее стало известно, что завод планируют сдать в 2023 году.

Ростовская область

В Ростовской области экс-заместителя Красносулинского прокурора осудили на 3 года тюрьмы, пишет rostovgazeta.ru . В 2018 году он совершил наезд на пешехода и скрылся с места преступления. Человек скончался от травм.

Приморье

Руководство Дальневосточного федерального университета подтвердило, что российских студентов массово переселяют в другие корпуса, пишет vostokmedia.com . В их корпусах будут размещаться студенты из КНР, вышедшие с каникул. Подобные меры могут действовать до конца марта, и связаны они с борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции.

Омская область

Специалисты подсчитали, что омичи тратят 147 часов, или шесть полных суток на стояние в пробках. Как сообщает издание gorod55.ru , за это время можно было связать 37 шапок или семь свитеров, приготовить 4 246 блинов, посадить 147 деревьев или же посмотреть 130 эпизодов «Игры престолов».

Оренбургская область

Мужчину, который пытался украсть тигрёнка в передвижном зоопарке в Бузулуке Оренбургской области, осудили на 10 месяцев. Как сообщает издание 56orb.ru , история произошла летом прошлого года. 20-летний молодой человек прокрался к клеткам с животными, схватил за лапы детёныша амурского тигра и попытался его украсть. В результате этого хищник получил разрыв сухожилий и остался инвалидом.



Wang Kai/Xinhua/Global look Press

Карелия

Замглавы администрации района в Карелии Юрий Минин пообещал «набить морду» депутату горсовета Игорю Некину. Как сообщает karelinform.ru , чиновник недоволен комментариями, которые оставляют пользователи в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте», модерацией которого занимается Некин.

Тюменская область

«Чёрные лесорубы» в Тюменской области вырубили деревья более чем на 100 млн рублей. Как сообщает издание nashgorod.ru , в ходе проверок специалисты установили факты добычи особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу, и загрязнения воды. В суды Тюменской области поступило 108 уголовных дел.

Хабаровский край

В Хабаровском крае создадут три особо охраняемые природные территории. Как сообщает transsibinfo.com , по предварительным планам они разместятся около рек Тугур и Майя и на границе Хабаровского и Амурского регионов — в этих местах может обитать амурский тигр. Территории будут развиваться для науки и экотуризма.

Ставропольский край

Глава Октябрьского района Ставрополя Алексей Ломанов получил дисциплинарное взыскание из-за грязных улиц, пишет newstracker.ru . Коммунальщики плохо очищали тротуары и подземные переходы от снежной каши. Выговор объявил глава мэрии Андрей Джатдоев.

Челябинская область

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева просят оставить под стражей, сообщает kursdela.biz . Следователи направили ходатайство в суд, чтобы ни Тефтелева, ни Пашкова не выпускали из СИЗО. Обоих чиновников обвиняют в получении откатов за муниципальные контракты от депутата Сергея Селещука, работавшего с некоторыми застройщиками.

ХМАО

Бухгалтер ипотечного фонда из Ноябрьска украла свыше 3 млн рублей, пишет muksun.fm . Фонд развития жилстроительства и ипотечного кредитования получал субсидии от правительства округа для предоставления ямальцам ипотеки по сниженной процентной ставке. Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгоградской области дети учились в школе с разбитыми стёклами и дырами в полах, сообщает портал novostivolgograda.ru . В детском саду, который работает на базе школы, нет ограждения теневого навеса с трёх сторон. Учебному заведению ранее было выдано предписание об устранении указанных нарушений, но оно не было исполнено по причине отсутствия финансирования школы. Роспотребнадзор подал иск к администрации Дубовского района, которая теперь должна будет выделить средства на ремонт школы.

Свердловская область