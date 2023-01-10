Новосибирского бизнесмена нашли застреленным после поездки с попутчиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 33-летнего бизнесмена Михаила Кравченко нашли застреленным после того, как он перестал выходить на связь на пути из рабочего поселка Чаны в город, сообщает «КП-Новосибирск». Предположительно, убийцей оказались один или двое попутчиков мужчины. Такую версию выдвинула сестра убитого, которая сочла подозрительным, что ее брат в какой-то момент выкинул выбросил свой телефон в окно — по собственной воле он бы этого делать не стал, уверена она.

У него в нем (в телефоне. — NEWS.ru) вся жизнь, вся работа. Планы на будущее были наполеоновские. Я предполагаю, что к нему мог подсесть человек, попутчик. На камерах не видно, был ли с ним кто-то еще. Примечательно, что у машины две двери и назад забраться не так-то просто. Только если Миша сам пропустил этого человека на пассажирское сидение, — рассказала Софья.

Тело Михаила обнаружили вечером 6 января спустя сутки поисков на улице Шмидта в 12 километрах от его дома. В вечер, когда он пропал, родные отследили место, где его телефон выходил на связь в последний раз, но позже оказалось, что мужчина выкинул свой телефон из авто. Сестра бизнесмена Софья предположила, что к Михаилу мог подсесть попутчик, что подтвердилось по информации от одного из местных жителей Чанов. Он рассказал, что перед отъездом из поселка Кравченко искал попутчиков до Новосибирска.

Софья отрицает возможность убийства ее брата за долги, так как он никогда не занимал денег. Версия с убийством бизнесмена во время ограбления также вызывает сомнения, так как у Михаила ничего не пропало.

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