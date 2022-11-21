В машине на западе Москвы обнаружили тело задушенного таксиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во дворе жилого дома на западе Москвы было обнаружено тело задушенного 50-летнего водителя, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУ СК. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 (убийство) УК РФ, на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела и сотрудники прокуратуры.

Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве 19-летнего сына священника подозревают в убийстве водителя такси бизнес-класса. Как утверждают авторы публикации, молодой человек вызвал «Майбах», покатался, а после зарезал 31-летнего водителя.

По данным канала, водитель такси Петр Маренков пропал еще 17 октября: утром уехал на работу, вечером перестал отвечать на звонки, а спустя четыре дня тело таксиста нашли в лесополосе около парка «Корчевники» в Сергиевом Посаде с множественными ножевыми ранениями. По информации канала, полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве — он находился в Краснодарском крае.