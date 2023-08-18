Нового главу ЛНР выберут путем тайного голосования Народный совет ЛНР установил порядок выборов нового главы республики

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Народный совет Луганской Народной Республики принял закон, устанавливающий порядок выборов нового главы региона, сообщается в Telegram-канале местного парламента. Согласно тексту закона, главу ЛНР будут выбирать путем тайного голосования из числа кандидатов, представленных президентом России. Избирателями станут депутаты совета республики.

Глава ЛНР избирается депутатами НС ЛНР из числа трех кандидатов, представленных Президентом РФ, а избрание Главы ЛНР проводится тайным голосованием, — уточнили в Народном совете ЛНР.

Закон о выборах главы Луганской Народной Республики был принят депутатами совета единогласно. Участие в голосовании приняли 44 парламентария, присутствовавших на последнем заседании.

Отмечается, что 10 сентября в России пройдет Единый день голосования. В его рамках запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Государственной думы по четырем округам.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее рассказал о мерах по обеспечению безопасности на выборах в ЛНР. По его словам, бойцы Росгвардии возьмут под контроль места, где возможны провокации.