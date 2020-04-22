Новгородская область увеличит дефицит бюджета для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дефицит бюджета Новгородской области увеличен на один миллиард рублей, эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями в регионе. А образовавшийся дефицит местные власти собираются покрыть кредитными ресурсами.

В области был создан фонд для устранения последствий распространения коронавируса. В нём было зарезервировано 920,2 млн рублей региональных средств. Власти 22 апреля решили пополнить его ещё на 1 млрд рублей.

В результате внесённых в областной бюджет изменений дефицит бюджета увеличится на 1 млрд рублей и составит 2,9 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита предусматривается привлечение кредитных ресурсов, — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Новгородской области Евгения Богданова, выступившего на заседании облдумы.

Депутаты большинством голосов поддержали поправки в законопроект.

Как писал NEWS.ru, полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты. Инцидент произошёл на въезде в город Окуловка. Сотрудники полиции заявили задержанным, что в их действиях усматривается несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Полицейские заявили, что если задержанные откажутся ехать с ними в отдел МВД, то тем самым они окажут неповиновение законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП). Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не разрешили передать необходимые средства защиты от коронавируса врачам.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.