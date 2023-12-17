Новейшие ракетные комплексы поставили на дежурство в одном из регионов РФ Ракетный полк мобильных «Ярсов» заступил на боевое дежурство под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчеты новейших ракетных комплексов «Ярс» заступили на боевое дежурство в Тверской области, передает РЕН ТВ. Они оснащены многотонными снарядами, которые позволяют поражать сразу несколько целей. Дальность действия комплексов составляет более 10 тысяч километров.

Новейший ракетный комплекс «Ярс», пришедший на смену легендарному «Тополю», стал более высокопроходимым и маневренным. Все благодаря усовершенствованной системе шасси. Здесь стало больше колес, и теперь он с легкостью преодолевает болотистую местность и высокие сугробы, — рассказал корреспондент канала.

«Ярсы» представляют собой следующее поколение развития ракетного вооружения. Техника разрабатывалась на базе «Тополя», однако получилась в разы мощнее и теперь не имеет аналогов. Ракеты «Ярса» неуязвимы на всех этапах полета, добавил корреспондент.

Постановка комплексов на боевое дежурство связана с празднованием Дня ракетных войск стратегического назначения. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с профессиональным праздником. Он отметил, что этот род войск является защитой государства от внешних угроз.