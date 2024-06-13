Популярная игра с хомяком довела школьника до психического расстройства KOSTI: школьник из Тюмени попал в психиатрическую больницу из-за Hamster Kombat

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Telegram-канал KOSTI сообщает, что школьнику из Тюмени после игры в Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты, понадобилась помощь врачей-психиатров. По данным канала, 14-летний юноша устанавливал будильник каждый три часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре, это привело к нарушению сна.

Канал уточнил, что в результате длительной бессонницы у восьмиклассника развилось психотическое состояние с галлюцинаторными переживаниями. Сейчас, как сказано в публикации, школьник находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее россиянам рассказали, что использование онлайн-игр, в том числе ставшей популярной в мессенджере Telegram Hamster Kombat, в целях заработка несет высокие риски. По словам юриста Александра Хаминского, они ничем не отличаются от финансовых пирамид. По его словам, разработчики вкладываются только в техническую часть и маркетинг. Юрист уточнил, что текущее правовое регулирование не запрещает создавать подобные продукты. За счет этого, по мнению эксперта, разработчики манипулируют денежными средствами пользователей абсолютно бесконтрольно. Он также отметил, что под предлогом осуществления выплат пользователям «заработанных» монет разработчик игры может получить доступ к конфиденциальной информации.