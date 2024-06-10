Россиян предупредили о рисках игры в Hamster Kombat Юрист Хаминский: использование онлайн-игр в целях заработка несет высокие риски

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Использование онлайн-игр, в том числе ставшей популярной в мессенджере Telegram Hamster Kombat, в целях заработка несет высокие риски, предупредил юрист Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что они ничем не отличаются от финансовых пирамид. По его словам, разработчики вкладываются только в техническую часть и маркетинг.

Такие онлайн-игры ничем не отличаются от финансовых пирамид. Их объединяет такой критерий, как отсутствие собственного финансового источника. Создавая продукт, разработчик вкладывает деньги исключительно в техническую часть и маркетинг, а финансирование выплат пользователям, если оно и будет, осуществляется за счет привлеченных средств самих игроков, — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что текущее правовое регулирование не запрещает создавать подобные продукты. За счет этого, по мнению эксперта, разработчики манипулируют денежными средствами пользователей абсолютно бесконтрольно.

Необходимо иметь в виду, что под предлогом осуществления выплат пользователям «заработанных» монет разработчик игры может получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе к платежным данным игроков. Учитывая все вышесказанное, пользователь должен понимать, что, ввязываясь в такие игры, он делает это исключительно на свой страх и риск, — заключил Хаминский.

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