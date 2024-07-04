Несколько сел попали под удар дронов ВСУ в Белгородской области Гладков: шесть сел были атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Шесть сел Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

В Шебекинском городском округе беспилотники нанесли удары по двум селам: в селе Первое Цепляево в одном доме от взрывной волны выбило окна, в районе села Вознесеновка FPV-дрон сдетонировал в колесо комбайна — транспортное средство повреждено, — написал глава области.

Как добавил Гладков, в Грайворонском городском округе в селе Безымено при атаке БПЛА были разрушены семь частных домов. В населенном пункте Козинка в одном частном домовладении дроны выбили окна, уточнил губернатор.

Четыре дрона-камикадзе атаковали один частный дом в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего дом разрушен. После артиллерийского обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа поврежден забор частного домовладения, — констатировал он.

Ранее беспилотники ВСУ в ночь на 4 июля атаковали Тамбовскую область. По словам губернатора региона Максима Егорова, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата. Жертв и разрушений зафиксировано не было, резюмировал он.