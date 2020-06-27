Непогодой уронило строительный кран и сорвало крышу детсада в Татарстане

В Татарстане сильный ветер соврал крышу в детском саду Кукмора и уронил строительный кран в Набережных Челнах.
Как
Так, в Кукморском районе, по прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное повреждение кровли детского сада «Берёзка» на площади 280 квадратных метров. Кроме того, по результатам мониторинга соцсетей выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе города Набережные Челны.
Погибших и пострадавших нет, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается также, что информации МЧС, в Елабужском муниципальном районе на подстанции «Елабуга» 110 кВ произошло отключение энергоснабжения, под отключение попали 40 населенных пунктов с населением 4,5 тысячи человек. На месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей.
Как писал NEWS.ru, в столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы. Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское».
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