Непогодой уронило строительный кран и сорвало крышу детсада в Татарстане

https://static.news.ru/photo/49c0676a-b89d-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану/vk.com

В Татарстане сильный ветер соврал крышу в детском саду Кукмора и уронил строительный кран в Набережных Челнах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Татарстану, информация об этом поступила после прохождения по республике опасного сильного западного, северо-западного ветра и шквала до 25-27 метров в секунду.

Так, в Кукморском районе, по прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное повреждение кровли детского сада «Берёзка» на площади 280 квадратных метров. Кроме того, по результатам мониторинга соцсетей выявлена информация о падении башенного строительного крана в 34-м комплексе города Набережные Челны.

Погибших и пострадавших нет, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается также, что информации МЧС, в Елабужском муниципальном районе на подстанции «Елабуга» 110 кВ произошло отключение энергоснабжения, под отключение попали 40 населенных пунктов с населением 4,5 тысячи человек. На месте проводятся восстановительные работы силами аварийных бригад районных электросетей.

Как писал NEWS.ru, в столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы. Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское».