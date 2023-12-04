Нефтебаза в Луганске загорелась после ударов ВСУ

Фото: t.me/mchslnr

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 декабря атаковали нефтебазу в Луганске, это привело к пожару, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру ЛНР. По данным агентства, украинские военные использовали ударные беспилотники.

Незадолго до возникновения огня на хранилище в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны. По последним данным, пожар потушен, данных о пострадавших не поступало.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе», на нефтебазе загорелся один из резервуаров хранилища. По его данным, к моменту прибытия спасателей в небе продолжали кружить украинские беспилотники, поэтому огнеборцам пришлось временно отходить на безопасное расстояние, пока местная система ПВО сбивала дроны.

3 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории 80 боеприпасов. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Так, по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка — три и два артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено два взрывных устройства.