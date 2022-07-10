Ночью в детский лагерь «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновского района ворвался неизвестный мужчина, передает Telegram-канал «112». Он беспрепятственно поднялся на второй этаж, где находился отряд детей 9–10 лет, зашел к ним в комнаты и начал вести себя неадекватно.
Сначала мужчина ворвался к девочкам, где орал матом и раскидывал одеяла. После этого он столкнул одну из школьниц с кровати, а другую, приняв за дочь, начал обнимать и целовать.
Но сексуального ничего не было. Зубы стучали у девочки с двухэтажной кровати от страха, — рассказал отец одной из девочек.
Затем мужчина отправился к мальчикам. Он заставил детей выстроиться по росту и чистить зубы. Во время этого он избил шестерых детей.
Полицейские разыскивают мужчину. Личность преступника не установлена. К расследованию подключился региональный СК.
Ранее россиянам объяснили, на что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка. Эксперт призвал родителей внимательно отнестись к наличию санитарного заключения и качественно организованной охране.