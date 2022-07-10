Неадекватный мужчина ворвался ночью в детский лагерь и избил воспитанников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью в детский лагерь «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновского района ворвался неизвестный мужчина, передает Telegram-канал «112». Он беспрепятственно поднялся на второй этаж, где находился отряд детей 9–10 лет, зашел к ним в комнаты и начал вести себя неадекватно.

Сначала мужчина ворвался к девочкам, где орал матом и раскидывал одеяла. После этого он столкнул одну из школьниц с кровати, а другую, приняв за дочь, начал обнимать и целовать.

Но сексуального ничего не было. Зубы стучали у девочки с двухэтажной кровати от страха, — рассказал отец одной из девочек.

Затем мужчина отправился к мальчикам. Он заставил детей выстроиться по росту и чистить зубы. Во время этого он избил шестерых детей.

Полицейские разыскивают мужчину. Личность преступника не установлена. К расследованию подключился региональный СК.

Ранее россиянам объяснили, на что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка. Эксперт призвал родителей внимательно отнестись к наличию санитарного заключения и качественно организованной охране.