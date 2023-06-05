«Неадекватный и сидевший»: очевидец об одном из дубчан, избивших подростка Житель поселка Дубки рассказал, что один из избивших подростка дубчан — неадекватный и сидевший

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Житель поселка Дубки рассказал NEWS.ru, что один из избивших подростка молодых людей — неадекватный и ранее отбывал срок в тюрьме. По его словам, компания сделала агрессорам замечание, поскольку пьяные мужчины распивали алкоголь и кричали матом рядом с местом, где гуляют дети.

Они завелись сразу, началась драка, один подросток прям сильно пострадал. После они еще начали заставлять его вставать на колени и просить прощение. Знаю, что другие тоже узнали этих мужиков и написали на них заявление в полицию, уже уголовные дело завели. А мальчика в итоге на скорой увезли, — рассказал очевидец.

Ранее двое взрослых избили подростка за замечание. Ребенка поставили на колени перед всеми, после чего нанесли ему несколько ударов ногами. Подростка с многочисленными гематомами увезли на скорой помощи. Родственники мальчика переживают, что виновники преступления могут избежать наказания.

Ранее в Мурманске мужчина напал с ножом на трех человек. Сотрудники бара, около которого все произошло, сообщили в дежурную часть полиции о конфликте между посетителями. Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель областного центра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Очевидец рассказал, что пострадавшие в поножовщине парни хотели разнять драку.