«Не могут найти»: избивший школьника полицейский избежал суда В Волгограде прекратили суд над избившим подростка полицейским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде прекратили суд над полицейским Алексеем Топчиевым, который избил школьника до кровавых гематом и крови в глазах, сообщает V1.RU. По словам матери подростка, мужчину теперь не могут найти. Вероятно, он отправился в зону боевых действий на Украину. Следственный комитет до этого установил, что полицейский превысил полномочия.

Сотрудники полиции объяснили произошедшее прошлым летом тем, что перепутали школьника с закладчиком, а он побежал и упал. Подросток же рассказал, что его избивали вдвоем.

Мы пришли в суд, думали, что будет нормальное заседание, но нам сказали, что его приостанавливают. В суде сказали, что не могут найти этого Алексея Топчиева, сказали, что он уехал на СВО. Мы были в шоке. Саша столько времени не может оправиться, до сих пор ходит к психологу, а человек, который с ним это всё сотворил, решил уйти от ответственности, — рассказала мать пострадавшего.

Как указано в карточке дела, «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве».

Ранее против нижегородского полицейского, смотревшего, как его коллега бьет током задержанного, возбудили уголовное дело о халатности. Юристы добивались этого девять месяцев, поначалу сообщение о преступлении отказывались регистрировать. Сам сотрудник объяснил бездействие тем, что не знал закона «О полиции» и как ему поступать.