Названы причины быстрого распространения огня в здании НИИ во Фрязино РИА: причиной распространения огня во Фрязино стала внутренняя отделка

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Причинами стремительного распространения огня в загоревшемся 24 июня здании НИИ «Платан» во Фрязино стали внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Он также обратил внимание на то, что в здании не было ремонта на протяжении 15 лет. По его словам, высотное здание совсем не обслуживалось, а некоторые окна и вовсе были заколочены фанерой.

На распространение пожара повлияли высокие потолки, панорамное остекление, большая пожарная нагрузка, есть такой термин, — это количество горючего вещества на квадратный метр, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент пожара в здании произошла серия взрывов, что также повлияло на стремительное распространение пламени по площади высотки.

Плюс там произошла серия взрывов, которые усугубили ситуацию. Все это в совокупности с высокой температурой очень пагубно влияет на тушение пожара, — подчеркнул он.

В Следственном комитете ранее сообщили, что причиной пожара во Фрязино могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек при происшествии. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара произошло обрушение перекрытий.