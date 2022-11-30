Названы основные версии массовой гибели медведей в Камчатском заповеднике Ветеринар Шеляков заявил, что причиной гибели медведей в Камчатском заповеднике стали отравление или болезнь

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Одной из причин массовой гибели медведей в Камчатском заповеднике могло стать их намеренное отравление в браконьерских целях или некий выброс с предприятия, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, о скоротечном течении болезни говорит отсутствие истощения или признаков насильственной смерти, к тому же в дикой природе животному сложно отравиться насмерть без участия человека.

По мнению эксперта, другой причиной смерти зверей могло стать опасное инфекционное заболевание «в диапазоне от сибирской язвы до бешенства».

Основная опасность данной группы инфекций — это их одинаково агрессивное поведение как к животным, так и к человеку, соответственно, и опасны они одинаково для всех, впрочем, как и заразны. И именно поэтому к данному происшествию необходимо отнестись крайне внимательно, с привлечением специалистов всех уровней — от токсикологических и биологических до медицинских и санитарных служб, с последующим подробным изучением местности, — заявил Шеляков.

Поводом для комментария ветеринара стала информация из Кроноцкого заповедника, где сообщили о более высокой, чем обычно, смертности медведей в районе Курильского озера. По данным пресс-службы, значительная часть погибших медведей — молодые, в возрасте до двух лет, при этом ран или травм у животных нет. Служба охраны заповедных территорий связывает это с возможным заболеванием. На территорию были вызваны эксперты-ветеринары, взявшие образцы тканей погибших животных.

Ранее суд в Петропавловске-Камчатском приговорил к реальным срокам заключения сотрудников Кроноцкого заповедника по делу о растрате средств госконтракта стоимостью более 450 млн рублей. Следствие полагает, что деньги, выделенные в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье в 2015 и 2016 годах, были похищены. Большинство фигурантов не признают вину, их адвокаты намерены обжаловать приговор.