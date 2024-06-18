Более 1,5 тысячи нелегалов выдворят из РФ после операции МВД в Подмосковье

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Сотрудники правоохранительных органов Московской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД. В частности, после проведения соответствующих мероприятий из РФ будут выдворены более 1,5 тысячи мигрантов.

Цель мероприятий — противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. <…> Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Помимо этого, свыше 3,2 тысячи административных протоколов было составлено за нарушение режима пребывания в России, еще более 800 — за незаконное осуществление трудовой деятельности. Отмечается, что за нарушения в сфере миграции выписано штрафов на 19,5 млн рублей, 13 млн из которых взысканы.

Ранее сообщалось, что российский кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки для нелегальных мигрантов. Документ внесли на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле. Авторами инициативы выступили в том числе первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.