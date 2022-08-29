Названы имена подозреваемых в поджоге военкомата в Омске Baza: по подозрению в поджоге военкомата в Омске задержано двое граждан Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова, подозреваемого в умышленном поджоге здания военного комиссариата на улице Пушкина в мае 2022 года. По данным Baza, вместе с ним действовал его сообщник из Казахстана, Сеил Диас Муратулы. В настоящий момент он находится на свободе.

Как пишут авторы портала, подозреваемым написал в Telegram некто под именем Добрыня Никитич. Он предложил им поджечь местный военкомат, а в обмен на это пообещал перечислить 800 тысяч рублей.

12 мая предполагаемые злоумышленники приехали в Омск, смастерили пять «коктейлей Молотова» и забросили их внутрь здания военкомата, после чего скрылись. Пожар удалось быстро ликвидировать. 24 августа в результате следственных действий был задержан один из подозреваемых. Второй при этом продолжает оставаться на воле.

Гражданам Казахстана может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), планирующего поджог зданий на курортах Ставропольского края. Отмечается, что под угрозой были административные здания Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска.