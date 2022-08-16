На Ставрополье задержали сторонника «Правого сектора», готовившего поджоги ФСБ России задержала сторонника «Правого сектора», готовившего поджоги

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), планировавшего поджог зданий на курортах Ставропольского края, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. Отмечается, что под угрозой были административные здания Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска.

Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Уточняется, что фигурант дал признательные показания. В настоящее время он находится под арестом.

В начале августа ФСБ предотвратила теракт в Черкесске, готовившегося сторонником «Правого сектора». По месту проживания задержанного силовики нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами и компоненты для их изготовления, а также схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата. В ведомстве добавили, что после проведения терактов задержанный планировал направиться на Украину.