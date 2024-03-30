Названо место начала новой «кровавой» операции ВСУ против России Военэксперт Дандыкин допустил новую попытку наступления ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

Украинские войска в конце весны или летом могут предпринять новую попытку переправиться через Днепр, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это может открыть ВСУ путь на Токмак и Крым.

[Главнокомандующий украинской армией Александр] Сырский хвастался, что ВСУ тяжело, но они держатся. Предположу, что скоро, в конце весны или летом, они вновь попытаются переправиться через Днепр, скорее всего, в районе Херсона, для них это дорога на Токмак и дальше — на Крым, они уже пытались. Вновь умоются. Не зря говорят о создании Днепровской флотилии в составе ВС РФ, — указал Дандыкин.

ВСУ не могут отказаться от новых попыток наступления под Херсоном, уверен эксперт. Он предположил, что так президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает отчитаться перед Западом за финансовую и военную помощь.

Но это будет очень тяжелая тема для Киева — кровавый Днепр. Четыре бригады морпехов были фактически полностью обескровлены, они под Херсоном практически не появляются после боев в районе Антоновского моста, в Крынках, — заявил Дандыкин.

Ранее российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщало Минобороны РФ. Расчеты гаубиц Д-30 также поразили замаскированные огневые позиции противника.