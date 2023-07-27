Названа возможная причина крушения вертолета на Алтае ТАСС: ошибка пилотов при посадке могла привести к крушению Ми-8 на Алтае

Фото: МЧС РФ

К крушению вертолета Ми-8 в Республике Алтай могла привести ошибка, допущенная пилотами при посадке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Командиром экипажа был 52- летний Вячеслав Демихов, который ранее помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на вертолете Robinson R66.

Как установлено предварительно, пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым [на хвосте] винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся, — пояснил собеседник агентства.

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур.

По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехали криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте для установления обстоятельств аварии.