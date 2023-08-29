Названа причина крушения Ми-8 под Челябинском РИА Новости: причиной крушения Ми-8 в Челябинской области стал отказ техники

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Предполагаемой причиной крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области стал отказ техники, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Винтокрылая машина потерпела катастрофу в Сосновском районе.

В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8, — рассказал источник.

По предварительным данным, в результате падения Ми-8 погибли трое членов экипажа.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что упавший вертолет, по предварительным данным, принадлежал ФСБ России. По словам собеседника, на борту находился только экипаж, он погиб. По другим данным, которые ТАСС привел представитель авиационных служб, на борту Ми-8 находились четыре человека, они погибли во время учебного полета. На месте крушения произошел пожар. Падение Ми-8 подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер позже подтвердил в своем Telegram-канале, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. По словам главы региона, местные жители и жилые постройки не пострадали.

Ранее СМИ сообщали, что всего на борту вертолета находились три человека, все погибли. В Сети появились кадры, предположительно, снятые недалеко от места крушения. По словам очевидцев, перед падением Ми-8 болтало из стороны в сторону, после чего он резко начал падать.