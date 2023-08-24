Названа общая сумма выплат пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС Сальдо: пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС выплатили более 300 млн рублей

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Затопленный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС

Жители Херсонской области, пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, в общей сложности получили более 300 млн рублей материальной помощи, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, на текущий момент последствия наводнения практически ликвидированы.

Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений, ведомств — федеральных, наших, — последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это все, что касается нижней части Днепра, там 17 населенных пунктов, — сказал Сальдо.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Тогда Сальдо утверждал, что в зоне наводнения оказались порядка 40 тысяч человек.

Позднее местные власти организовали механизм выплат пострадавшим. Семьям погибших предполагалось выплачивать по миллиону рублей. Жители, здоровью которых был нанесен ущерб, могли рассчитывать на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Также предусматривались единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека и при утрате имущества первой необходимости — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.