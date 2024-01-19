Назван размер компенсаций за убытки «Железных дорог Новороссии» «Железные дороги Новороссии» получат 6,6 млрд рублей на компенсацию убытков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило сумму в 6,636 миллиарда рублей для компенсации убытков ФГУП «Железные дороги Новороссии», сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Росжелдора. Это распоряжение вступило в силу с 1 января 2024 года, средства предоставлены из Резервного фонда России.

По уточнению Росжелдора, субсидию потратят на поддержку текущей деятельности предприятия, включая обеспечение железнодорожного сообщения в Донбассе и Новороссии, транспортировку грузов объемом не менее 7,36 млн тонн, выплату заработной платы, уплату налогов и взносов, а также закупку топлива и расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

Глава Росжелдора Алексей Дружинин подчеркнул, что у предприятия уже имеется определенное бюджетное финансирование и важно правильно использовать выделенные средства, обеспечив все необходимые нормативные документы. Это решение призвано поддержать деятельность ФГУПа и обеспечить финансовую стабильность его операций.

Донецкую Народную Республику и Ростовскую область планируется соединить железной дорогой в 2024 году, рассказал ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, строительство пути должно начаться в этом году. Постоянное железнодорожное сообщение между регионами прервалось 10 лет назад из-за боевых действий.