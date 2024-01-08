ДНР и Ростовскую область могут соединить железной дорогой в 2024 году ТАСС: власти хотят соединить ДНР и Ростовскую область ж/д дорогой в 2024 году

Донецкую Народную Республику и Ростовскую область планируется соединить железной дорогой в 2024 году, рассказал ТАСС председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, строительство пути должно начаться в этом году.

Запланировано проложить две железнодорожные линии: одну из Донецка в Ростов-на-Дону, другую — закольцованную в регионе, — уточнил Сонцев.

От отметил, что это поможет улучшить доставку грузов, необходимых для развития регионов. Солнцев добавил, что в общей сложности в ДНР панируется восстановить 1000 километров автодорог.

Ранее стало известно, что государственная компания «Российские железные дороги» запустила полностью импортозамещенную «Ласточку». Название для нового электропоезда — «Финист» — выбрали народным голосованием.

Первый поезд отправился с платформы вокзала Екатеринбурга, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав начал работу на действующих маршрутах Свердловской области, а с января 2024 года планируется выход «Финистов» на новые маршруты из столицы Урала в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.

Также в РЖД сообщили, что в первом квартале 2024 года запустят приложение для смартфонов по продаже билетов вместо удаленного из App Store. Пользоваться им смогут и владельцы смартфонов iPhone.