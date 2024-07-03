Наркозависимые родители уморили дочь В Петербурге у наркозависимых родителей скончалась пятимесячная дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пятимесячная девочка скончалась в квартире, где ее одну на долгое время оставили наркозависимые родители, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Сейчас мать и отец задержаны.

Сообщается, что пока 30-летняя женщина задержана по административной статье об употреблении наркотиков, а 36-летнего мужчину задержали за появление пьяным в общественном месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире находилась видеоняня. Ожидается, что кадры с устройства помогут установить причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде прокуратура утвердила обвинение для матери, чей младенец умер от обезвоживания. Труп мальчика обнаружила его бабушка, когда пришла навестить семейство. Отец ребенка участвовал в СВО и на сегодняшний день мертв. Женщину могут признать виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, жестоком обращении с ребенком и убийстве малолетнего. Она ушла из дома на несколько дней, оставив ребенка без еды. Знакомые рассказывали, что обвиняемая долго скрывала беременность и не хотела рожать.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.