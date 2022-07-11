Напавший на детей под Ульяновском мужчина хотел «найти себе ребенка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали 23-летнего Максима Мартынова, подозреваемого в нападении на воспитанников детского лагеря под «Волжанка» Ульяновском, передает Telegram-канал Baza. Накануне он сказал своим друзьям, что хочет «найти себе ребенка», после чего отправился на территорию учреждения.

Следователи выяснили, что Мартынов праздновал около лагеря помолвку со своей девушкой. На праздновании молодой человек, предположительно, перебрал с алкоголем и пошел в лагерь.

Мартынов поднялся на второй этаж здания, где находился отряд детей 9–10 лет. Сначал он зашел к девочкам, где начал орать матом, раскидывать одеяла, а одну из них, приняв за дочь, обнимал и целовал. Затем мужчина добрался до мальчиков: там Мартынов выстроил их в шеренгу и заставил чистить зубы.

Полицейским задержанны объяснил, что ничего не помнит и зачем полез к детям не знает. Его невеста объяснила, что у мужчины «сносит крышу, когда он выпьет». Нападавшему провели тест на наркотики, который оказался отрицательным.

Ранее россиянам подсказали, на что обратить внимание при выборе оздоровительного лагеря для ребенка. Семьи призвали тщательно проверить наличие санитарного заключения и качественно организованной охраны.