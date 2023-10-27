Нападения бродячей стаи собак на людей в Башкирии попали на видео В башкирском городе Салават участились случаи нападения собак на людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей башкирского города Салават терроризирует стая бродячих собак, сообщает «360». По информации издания, группа животных во главе с крупным алабаем в ошейнике нападает на прохожих возле одного из домов по Ленинградской улице. Видео нескольких инцидентов сняли жильцы дома.

Как пишет издание, на кадрах можно видеть, как собаки атаковали мужчину, который попытался от них отбиться, но алабай повалил его на землю. Остановил нападение только подъехавший автомобиль, который заставил псов ретироваться. Следующий случай произошел с женщиной, которую быстро спасли оказавшиеся неподалеку мужчины.

В республиканской прокуратуре изданию рассказали, что по факту инцидентов проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка работе органов местного самоуправления по организации отлова и содержания бездомных собак. По данным ведомства, у пострадавшего мужчины зафиксирован укус в предплечье.

Ранее в сентябре власти Магадана ввели режим ЧС из-за участившихся нападений собак на людей. Одним из поводов для такой меры стал инцидент на улице Горького, когда в результате нападения собак скончался мужчина.