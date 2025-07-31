Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 11:13

Нанявшая бойца СВО для убийства дочери россиянка предстанет перед судом

Заказавшая убийство дочери жительница Челябинской области предстанет перед судом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница поселка Измайловский Челябинской области предстанет перед судом по делу об организации убийства 12-летней дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, она попросила бойца СВО утопить ребенка.

Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы поселка Измайловский. <…> Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд, — отметили в прокуратуре.

Следствие установило, что 16 апреля 2025 года 46-летняя женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться от своей 12-летней дочери. По данным правоохранителей, она познакомилась с местным жителем в тот же вечер и предложила ему за 100 тысяч рублей утопить девочку в реке из-за личной неприязни к ней.

Мужчина, вернувшийся с СВО, сначала не воспринял предложение всерьез и ушел, но позже вернулся, чтобы убедиться, что мать не предпримет попытку самостоятельно. Она вывела дочь на улицу, представила ее потенциальному исполнителю и потребовала довести дело до конца. Вместо этого он увел ребенка к себе и вызвал полицию.

убийства
дети
Челябинская область
суды
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко призвал готовиться
Названы возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр
Российская ПВО ликвидировала более 150 дронов ВСУ за сутки
Еще одна страна признала российские территории
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.