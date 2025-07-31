Нанявшая бойца СВО для убийства дочери россиянка предстанет перед судом

Жительница поселка Измайловский Челябинской области предстанет перед судом по делу об организации убийства 12-летней дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, она попросила бойца СВО утопить ребенка.

Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы поселка Измайловский. <…> Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд, — отметили в прокуратуре.

Следствие установило, что 16 апреля 2025 года 46-летняя женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться от своей 12-летней дочери. По данным правоохранителей, она познакомилась с местным жителем в тот же вечер и предложила ему за 100 тысяч рублей утопить девочку в реке из-за личной неприязни к ней.

Мужчина, вернувшийся с СВО, сначала не воспринял предложение всерьез и ушел, но позже вернулся, чтобы убедиться, что мать не предпримет попытку самостоятельно. Она вывела дочь на улицу, представила ее потенциальному исполнителю и потребовала довести дело до конца. Вместо этого он увел ребенка к себе и вызвал полицию.