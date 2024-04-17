Над российским регионом нависла угроза ракетной атаки Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и регионе объявлена ракетная опасность, рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — призвал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что почти восемь тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже вывезли в другие субъекты России. По его словам, часть школьников также отправят в Татарстан, Северную Осетию — Аланию и Омскую область. Он поблагодарил коллег-губернаторов за оказанную детям помощь в трудной ситуации. Гладков добавил, что получает множество положительных отзывов в связи с организацией различных программ на местах и оперативной реакцией на проблемы.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов известил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ повреждения получили многоэтажный дом и торговый центр. Он уточнил, что за сутки повреждены не менее 82 квартир в 23 многоэтажках.