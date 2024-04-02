В Белгороде описали последствия обстрела ВСУ Мэр Демидов: после обстрела Белгорода ВСУ повреждены многоэтажка и фасад ТЦ

Фото: t.me/v_v_demidov

Многоэтажный дом и торговый центр получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ вечером 1 апреля, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он добавил, что за сутки повреждены не менее 82 квартир в 23 многоэтажках.

Повреждено остекление в одной многоэтажке (четыре квартиры) и соцобъекте. Осколками посечено два автомобиля. Сильно пострадал фасад торгового центра, инженерные коммуникации внутри здания, — написал Демидов.

Он отметил, что в результате вечернего обстрела обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают оперативные службы. Специалисты обходят квартиры, чтобы зафиксировать повреждения, рассказал мэр.

При этом за сутки в Белгороде зафиксированы повреждения в 23 многоэтажных домах, семи частных домовладениях, пяти социальных объектах и четырех хозсубъектах. Вместе с тем пострадал 41 автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ снова обстреляли Белгород и Белгородский район. По его данным, травмы получили по меньшей мере девять человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии после ранения грудной клетки, его дочь получила баротравму, рассказал глава региона.