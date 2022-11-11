На замминистра по культуре Запорожской области совершенно покушение

На замминистра по культуре и спорту Запорожской области Андрея Бойко пытались совершить покушение, сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Террористы заложили взрывное устройство около его дома, которое сработало, когда замминистра вышел из подъезда. Сообщается, что после покушения он жив, но контужен.

Сегодня утром около 08:00 совершена попытка покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области. В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда. Он жив. Слегка контужен, — указано в сообщении.

9 Ноября в Бердянске были задержаны два украинских диверсанта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, они состоят в полку «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), один из них также числился в «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Отмечается, что задержанные готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города. Рогов добавил, что у задержанных нашли взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие.