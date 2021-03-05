На вернувшегося в родной город скопинского маньяка оформили протокол

https://static.news.ru/photo/9ac70d44-7d82-11eb-9d2e-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Криминальная Россия /youtube.com

На освободившегося из колонии Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», оформили административный протокол. Соответствующие данные приводит телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Это произошло из-за того, что он не прибыл до полуночи в отделение, тем самым нарушив административные ограничения (ст. 19.24 КоАП). В настоящее время полиция разбирается в причинах неявки Мохова в положенное время.

По данным телеканала, полицейские доставили мужчину по месту проживания.

70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Его признали виновным в похищении и изнасиловании двух девушек. Осуждённый покинул колонию в Саратовской области утром 3 марта.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь. Одна из них дважды родила ему детей, однако маньяк отбирал их. Выбраться из заточения девушкам удалось только после того, как они передали записку на волю.

Ранее NEWS.ru писал, что вышедшего на свободу Мохова со скандалом вышвырнули из гостиницы в его родном городе. Сотрудники заведения не забыли о его злодеяниях и решили, что преступника стоит наказать дополнительно.