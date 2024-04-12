На Урале десятиклассник воткнул ручку в бедро девятикласснику

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В екатеринбургской школе ученик 10 класса воткнул ручку в бедро девятикласснику, передает E1.RU со ссылкой на источник. По его словам, пострадавшего отвезли в больницу, поставили капельницу, в причинах инцидента разбирается полиция

Инцидент произошел в школе № 151, пострадавший наступал на ноги обидчику и всячески надоедал ему и другим школьникам. В итоге старшеклассник не выдержал, схватил ручку и ударил потерпевшего во внешнюю сторону бедра.

Как сообщает «КП — Екатеринбург», в учебном заведении от комментариев отказались, объяснив это тем, что директор находится на больничном, а завуч — на собрании. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что девятиклассник — местный хулиган, который в день происшествия начал задирать и обижать старшего.

Девятиклассник — местный хулиган. И в тот день он начал задирать и обижать старшего, наступал ему на кроссовки. Начался конфликт, который перерос в драку. В итоге 10-классник схватил ручку, хотел воткнуть ее оппоненту в ягодицы, но удар пришелся по внутренней стороне бедра, — отметил собеседник.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором школьницу из Чайковского избивают и унижают сверстницы. На кадрах девочка громко кричит и зовет бабушку, однако обидчицы закрывают ей рот, заставляют вставать на колени и извиняться. Пострадавшую обвинили в распространении слухов о беременности одной из нападавших.