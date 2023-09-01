На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы

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Эдуард Голиков

В городе Каменске-Уральском суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы велосипедиста Эдуарда Голикова, сообщает портал E1.RU. Под стражей он останется до 10 октября. Управление СКР по региону подтвердило, что мужчине предъявили обвинение по статьям об убийстве и краже. При нем был обнаружен телефон убитой. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области в связи с обнаружением тела несовершеннолетней девушки в Каменске-Уральском местному жителю 1988 г. р. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража), — сообщили в СКР.

Во время следствия мужчина заявлял, что девушка сама легла в канаву, потому что ей стало плохо. В полиции порталу 66.ru сообщили, что Голиков в том числе проходил проверку на полиграфе.

Он замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Велосипед и одежду, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки изъяли. Его проверяют на причастность к иным ранее совершенным преступлениям. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, его проверили на полиграфе, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что велосипедист долгое время ехал за девушкой. Сам задержанный утверждает, что он видел, как она сама легла в канаву. Адвокат Голикова Татьяна Докучаева считает, что мужчину задержали, чтобы «успокоить общественность».

Убийство школьницы произошло в ночь на 9 августа. Обвиняемый утверждает, что лишь хотел присвоить телефон погибшей, но позже решил закопать его, чтобы избежать проблем.