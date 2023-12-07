На Урале арестовали до смерти забившего двухлетнюю падчерицу мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске на два месяца арестовали мужчину, до смерти избившего двухлетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Мать ребенка поначалу выгораживала 27-летнего сожителя и убеждала полицейских, что девочка получила множественные травмы при падении с горки. Однако позже рассказала, что это именно он избил ребенка.

По данным канала, мужчина жил с ними с августа и часто избивал ребенка. Девочка из-за рукоприкладства боялась проситься на горшок.

У мужчины семь судимостей, в том числе за кражи и угон авто. В отношении отчима возбуждено дело по статье об убийстве, в отношении матери — за жестокое обращение. У 23-летней женщины помимо умершего ребенка еще двое детей — мальчик четырех лет и девочка, которой еще нет и года. Сейчас они находятся в детских центрах.

Ранее суд в Туле арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына. По версии следствия, 4 декабря он ударил ребенка ножом в живот «из личной неприязни». Малыш скончался на месте.

До этого 20-летняя жительница города Апатиты в Мурманской области до смерти забила своего 11-месячного сына из-за грязного подгузника. Девушка осталась одна с двумя детьми трех лет и 11 месяцев. Сожитель в этот день отлучился по делам. Младенец начал плакать около четырех утра и разбудил родительницу. Поняв, что ребенку необходимо поменять подгузник, она разозлилась и начала избивать его. Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи констатировали смерть.