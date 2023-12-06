СУСК: суд арестовал жителя Тулы по обвинению в убийстве годовалого сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Туле заключил под стражу обвиняемого в убийстве годовалого ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По версии следствия, преступление совершено 4 декабря. Мужчина ударил сына ножом в живот «из личной неприязни». Малыш скончался на месте. Правоохранители продолжают сбор доказательств.

В ходе следствия установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в поселке Молодежный Ленинского района, обвиняемый находился совместно со своим малолетним сыном 2022 года рождения. В указанный период у обвиняемого возникла личная неприязнь к ребенку, в связи с чем мужчина нанес один удар ножом в область живота малолетнего, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница города Апатиты в Мурманской области до смерти забила своего 11-месячного сына. Причиной стал грязный подгузник, который 20-летняя мать не хотела менять. Девушка осталась одна с двумя детьми трех лет и 11 месяцев. Сожитель в этот день отлучился по делам. Младенец начал плакать около четырех утра и разбудил родительницу. Поняв, что ребенку необходимо поменять подгузник, она разозлилась и начала избивать ребенка. Прибывшей на место скорой помощи оставалось лишь констатировать его смерть.