На Угледарском направлении сорвана попытка усиления передовых позиций ВСУ МО: группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций ВСУ

Фото: МО РФ

Александр Гордеев

Начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал ТАСС о срыве попытки усиления передовых позиций ВСУ. По его данным, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 120 солдат противника, бронемашины и гаубицы.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя, — сказал он.

По информации Гордеева, в районах Урожайного и Макаровки помимо живой силы противника были ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля, буксируемая гаубица Д-30 и четыре пункта боепитания. ВС России также накрыли огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В конце мая стало известно, что потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 395 военнослужащих. Также были ликвидированы 11 бронированных машин. Среди них бронетранспортер США М113 и французская самоходная артустановка «Цезарь».