Группировка войск «Запад» сообщила о потерях ВСУ за сутки Группировка войск «Запад» сообщила, что ВСУ за сутки потеряли до 395 бойцов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группы войск «Запад» составили до 395 военнослужащих, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, украинцы также лишились 11 бронированных машин.

Иван Бигма перечислил потери ВСУ — бронетранспортер США М113, французская самоходная артустановка «Цезарь», гаубица американского производства М198, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также пять артустановок 2С1 «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30».

По словам представителя группировки «Запад», за сутки на этом направлении были отбиты три контратаки 66-й механизированной, 68-й егерской бригад и 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Подразделения заняли более выгодные рубежи и улучшили свое тактическое положение в районах Надии, Новосадового и Берестового.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о перестрелке, завязавшейся между двумя отрядами ВСУ на Купянском направлении в районе населенного пункта Берестовое в ДНР. По его словам, причиной стали несогласованные действия военнослужащих и потеря связи с командованием.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников назвал населенный пункт Клеещевка на юге от Артемовска в ДНР, «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. Он отметил отсутствие в этом районе надежной фортификации.