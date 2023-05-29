На Ставрополье разоблачили крупную банду, взвинтившую цены на автостраховки На Ставрополье раскрыли банду из 30 человек, которая организовывала фиктивные ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ставропольском крае разоблачили банду страховых мошенников из более чем 30 человек, которые устраивали фиктивные ДТП, сообщает СК России. По данным ФСБ, из-за их деятельности в Северно-Кавказском и Южном федеральном округах значительно подорожали страховые полисы. Всего мошенники похитили около 1,5 млрд рублей.

По версии следствия, организованная группа из числа экспертов-техников, оценщиков автотранспорта и иных лиц организовывала в период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года инсценировки дорожно-транспортных происшествий <...>. В последующем участники группы в отсутствие фактически причиненного ущерба производили оценку его стоимости, формировали выплатные дела и направляли их в ПАО СК «Росгосстрах» и другие страховые компании для получения дальнейшей страховой компенсации, — говорится в сообщении.

По информации СК, страховые компании не знали о мошеннической схеме и выплачивали деньги. В последний раз, когда мошенники попытались получить 1,8 млн рублей, «Росгосстрах» принял решение об отказе в выплате.

Задержаны юрист и бухгалтер, а также один из членов банды, который пытался покинуть Россию через Верхний Ларс. Сейчас у всех подозреваемых проводятся обыски, изымается техника.

Изъяты и арестованы автомобили премиум-класса, наложен арест на все банковские счета, — раскрыли подробности в Центре общественных связей ФСБ.

В декабре 2022 года в Москве арестовали самого известного автоподставщика столицы Евгения Афанасьева, который устроил две сотни фиктивных ДТП. Задержанный намеренно устраивал ДТП, в которых считался пострадавшим и получал страховые выплаты. Часто после получения страховки жертвам афериста предъявлялись судебные иски, так как она «не покрывала всех убытков».