В Москве задержали мошенника, устроившего 200 фиктивных ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали и арестовали самого известного автоподставщика столицы Евгения Афанасьева, который устроил две сотни фиктивных ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Новую фальшивую аварию с участием Bentley сняли камеры наблюдения.

По данным телеканала, Афанасьева обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Задержанный намеренно устраивал ДТП, в которых считался пострадавшим и получал страховые выплаты. Часто после получения страховки жертвам афериста предъявлялись судебные иски, так как она «не покрывала всех убытков».

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов раскрыл порядок действий при автоподставе. По его словам, важно не вступать в диалог с мошенниками, а сразу же обратиться в правоохранительные органы. Речь идет о случаях, когда злоумышленники намеренно попадают под машину, после чего появляется «свидетель» и начинает шантажировать водителя, вымогая у него деньги, уточнил эксперт. По его словам, после обращения в полицию злоумышленники, как правило, покидают место ДТП.

Автоэксперт Максим Ракитин ранее рассказал, что меняя летние шины на новые, владелец автомобиля рискует быть обманутым сотрудниками автосервиса. Самым распространенный способ обмана клиентов, по словам специалиста, связан с отсутствием у большинства автолюбителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес.